Mehmetçikten yaralı ak balıkçıl kuşuna şefkat eli - Son Dakika

Mehmetçikten yaralı ak balıkçıl kuşuna şefkat eli

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan ak balıkçıl, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunan ak balıkçıl, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada yaptıkları koruma kontrol faaliyetlerinde ormanlık alanda bitkin halde küçük ak balıkçıl buldu. Yaralı ak balıkçıl, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan ak balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

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