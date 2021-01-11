Mehmetçikten yaşlılara ziyaret - Son Dakika

Mehmetçikten yaşlılara ziyaret

11.01.2021 11:24
Mehmetçikten yaşlılara ziyaret, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Uludere'de Şenoba ve Hilal Jandarma Karakol Komutanlığında görevli askerler hasta ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadı. Mehmetçikler, yaşlılarla sohbet edip dertlerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Mehmetçiklere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Mehmetçikten yaşlılara ziyaret
Mehmetçikten yaşlılara ziyaret

Jandarma, Uludere, Şırnak, Şenoba, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mehmetçikten yaşlılara ziyaret - Son Dakika


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