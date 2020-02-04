Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı (2) - Son Dakika

Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı (2)

21 dakika önce

ARKADAŞI VE YANINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDIAdana'nın Ceyhan ilçesinde Mehtap Ateş'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı (2), System.String[]

ARKADAŞI VE YANINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Mehtap Ateş'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ateş'in arkadaşı Murat A. ve yanındaki Hasan Ö., tutuklandı. Ateş'e çarpıp kaçtığı öne sürülen Hasan Ö. ve Yener C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
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