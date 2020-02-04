Mehtap'a çarpan sürücü yakalandı (2) - Son Dakika

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ARKADAŞI VE YANINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDIAdana'nın Ceyhan ilçesinde Mehtap Ateş'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:06 Kaynak: DHA
ARKADAŞI VE YANINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Mehtap Ateş'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Murat A., İsmet D., Hasan Ö. ve Yener C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ateş'in arkadaşı Murat A. ve yanındaki Hasan Ö., tutuklandı. Ateş'e çarpıp kaçtığı öne sürülen Hasan Ö. ve Yener C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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