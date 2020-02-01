Mehtap'ın yolda parçalanmış cesedi bulundu (2) - Son Dakika

ÜZERİNDEN ÇOK FAZLA ARAÇ GEÇMİŞ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için seyahat ettiği otomobilden indikten sonra parçalanmış cesedi bulunan Mehtap Ateş'in üzerinden birden çok aracın geçtiği ortaya çıktı. Konya'dan Ceyhan'a gelen Mehtap Ateş'in duygusal yakınlık beslediği iddia edilen Murat A. ile buluştuğu, gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktığı ifade edildi. Üzerinden çok fazla araç geçtiği için cesedi parçalanan Mehtap Ateş'in cinayete kurban gitme ihtimali de değerlendirilirken, gözaltına alınan Murat A. ve Doğan T. ifadelerinde olayın nasıl olduğunu görmediklerini ileri sürdü.

Murat A., Konya'dan gelen genç kadın ile Ceyhan'da buluştuktan sonra gezmek için Adana'ya gitmek üzere yola çıktıklarını, bu sırada genç kadının alkol aldığını öne sürerek, "Aşırı alkollüydü, yolda tuvaletini yapmak için otomobilden indi. Dönmeyince arkadaşımla uzun süre aradık. Yolda ceset parçalarını görünce olayı fark edip polise bilgi verdik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.