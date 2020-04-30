Düzce Belediyesi Mehter Takımı, Fetih Marşı'nı "Evde Kal Türkiyem" sloganıyla uyarlayarak seslendirdi.

Mehter Takımı, Belediye Kültür Merkezi sahnesinde koruyucu maskelerini ve sosyal mesafelerini koruyarak bir araya geldi.

Burada Mehter Takımı üyeleri, Arif Nihat Asya'nın yazdığı Fetih Marşı'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye'nin sloganı olan "Evde Kal Türkiyem" sözleriyle uyarladı.

Fetih Marşı ritmiyle seslendirilen ve yaşanan sürecin milli beraberlikle aşılacağının vurgulandığı "Evde Kal Türkiyem" marşının sözleri şöyle:

"Bu günler de geçecek, hasret sona erecek. Elbet bir gün bitecek, sıkıntılar gidecek. Düzce sensin gönüldesin evde kal. Hayatın eve sığar, hep evde kal Türkiye. Güzel günler gelecek, salgın sona erecek. İnsanlar kavuşacak, özlemler son bulacak. Hayatın eve sığar hep evde kal Türkiyem."