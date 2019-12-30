Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı - Son Dakika Dünya

Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı

7 saat önce

Bursa Mehter Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türk kültür festivali Festiculture'de Fransız ve Türk milli marşlarını çaldı

Mehter takımı Paris'te Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı, System.String[]

Bursa Mehter Takımı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Türk kültür festivali Festiculture'de Fransız milli marşı La Marseillaise'i çaldı.


Fransa'da Türk kültürünü tanıtmak amacıyla on yıldır Lyon bölgesinde düzenlenen Festiculture, bu yıl ilk kez Paris'e taşındı. Festival için Türkiye'den gelen Bursa Mehter Takımı, üç gün süren programın açılışında önce Fransız milli marşı La Marseillaise'i sonra da Türk milli marşını çaldı. Mehter takımının seslendirdiği tarihi marşlar ve salonda yaptığı yürüyüşler festivale katılan Türk ve Fransız ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Elli binden fazla kişinin ziyaret ettiği festivale Türkiye'den dizi oyuncuları ve yazarlar da katıldı.

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Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:31 
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