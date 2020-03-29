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Mehter takımından vatandaşlara "evde kal" çağrısı
7 saat önce
Antalya'nın Korkuteli İlçe Belediyesi mehter takımı, ilçede sokak sokak gezerek vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Antalya'nın Korkuteli İlçe Belediyesi mehter takımı, ilçede sokak sokak gezerek vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Geleneksel kıyafetleriyle sokakları dolaşan mehter takımının "evde kal" çağrısına vatandaşlar, balkonlarından alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşların da dua ettiği görüldü.
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, İlçe Emniyet Müdürü Caner Çiçek ve muhtarlar da ellerinde "Evde kal" yazılı pankartlarla mehter takımına eşlik etti.
Belediye Başkanı Ömer İşlek, mehter takımı tarafından sokak sokak yapılan moral konserlerinin, her gün devam edeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:20 Kaynak: AA
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