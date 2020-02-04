Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi (2) - Son Dakika

İspanya'nın güneydoğusundaki Sax kasabasında her yıl şubat ayının ilk 5 gününde, "Moros y Cristianos" (Müslüman Araplar ve Hristiyanlar) adıyla düzenlenen festivalde bu yıl Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de yürüdü.

Festivalde 8 farklı grup arasında, 700'den fazla üyesiyle en kalabalık ekip olan "Los Turcos" grubunun kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle davet edilen Mehteran Birliği, 46 kişilik bir grupla Sax'a geldi.

Kasaba merkezindeki resmi geçite katılan ve Los Turcos grubuyla yürüyen Mehteran Birliği, İspanyollardan büyük ilgi gördü.

Resmi geçit boyunca yol kenarında ve balkonlarda bekleyen İspanyollardan yoğun alkış alan Mehteran Birliği, "Ordumuz Etti Yemin", "Tekbir ve Cenk," "Fatih" ve Ordu" marşlarının yanı sıra İspanyolların bildiği "que viva espana" (Yaşasın İspanya" ve "Porom pom pero" şarkılarını da seslendirerek, halkı coşturdu.

İspanyol basınının da yoğun ilgi gösterdiği Mehteran Birliği, resmi geçit sonrasında Sax'taki "Türkler Evi"nde de küçük bir konser verdi.

Dünyanın en eski askeri bandosu olan Mehteran Birliği ilk kez İspanya'ya gelirken, Sax'ta yarın da resmi geçite katılıp, gün içerisinde konserler verecek.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, "Sax halkı ve Los Turcos grubu ile Türkiye arasında bir gönül bağı kuruldu. Burada kiminle konuşsanız, Türkiye'yi çok seviyor ve ilgi duyuyor. Los Turcos'un 100. yıldönümü vesilesiyle bir katkıda bulunmak istedik ve Milli Savunma Bakanlığımızın desteğiyle Mehteran Takımı'nı getirdik. Harika oldu. Herkes çok mutlu ve heyecanlı. Türkiye'ye ilgilerinden dolayı Sax halkına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sax Belediye Başkanı Laura Esteban da "Bizim için özel bir yıl oldu. Çünkü Mehteran Takımı bize mükemmel bir gösteri sundu. Türk halkı ile Saxlılar arasında çok güzel bir bağ var. Her iki tarafta birbirinin kültürünü daha yakından tanıyor ve seviyor. Mehteri burada görünce çok heyecanlandım. Herkes çok memnun." ifadelerini kullandı.

Resmi geçitte Mehteran Birliği Komutanlığı Bando Albay Metin Kazgan ile başta yürüyen Los Turcos Başkanı Francisco Sanchez de "Bizim için çok önemli, çok özel bir gün. Hayalimiz gerçek oldu. Mehteran Birliği ile burada yürümek bizim için bir gurur. Sanki kanat takmış uçuyor gibiyim. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum." dedi.

Los Turcos grubundan Pasqual Herrero ve ailesi de duygularını şu şekilde aktardı:

"Türkiye ile aramızda kültürel ve duygusal olarak giderek güçlenen büyük bir bağ var. Dedelerimiz Türkler grubunu kurdu, bizler devam ettirdik ve torunlarımız da devamını getirecekler. Türkiye'ye, Türk halkına bize gösterdiği ilgi için çok teşekkürler."

Los Turcos

Yaklaşık 10 bin nüfuslu Sax kasabasında 4 asırdan uzun bir süredir devam eden Müslüman Araplar ve Hristiyanlar festivali, bölge halkı için büyük bir önem arz ediyor.

1920'da kurulan "Los Turcos"un Türkiye veya Türklükle direkt hiçbir bağlantısı olmasa da kuruluşundaki esin kaynağının, o dönem Türkiye'nin İstiklal Savaşı'nı kazanması olduğu biliniyor.

"Los Turcos"ların, Osmanlıları anımsatan fesli, pelerinli kostümleri ise 1920'li yıllarda İspanya'da satılan "Marcos Tonda" marka bir çikolatanın kağıdı üzerinde yer alan resimden alıntı yapılarak hazırlanmış.

Yıllar içerisinde hep büyüyen ve kasabanın en prestijli grubu haline gelen "Los Turcos", Türkiye ve Sax arasında bir köprü vazifesi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008'de başbakan olarak İspanya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Granada'daki El Hambra Sarayı'na gittiğinde de kendisini Los Turcos grubu karşılamıştı.