Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi - Son Dakika
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Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

29.06.2022 13:17
Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Topkapı Sarayı'nda konser düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Topkapı Sarayı'nda konser düzenledi.

Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı önündeki mehteran konserine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman" ve "Fetih Marşı"nın da aralarında olduğu isimli marşları seslendirdi.

Konserler, yaz boyunca her hafta salı 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba 11.00'de Topkapı Sarayı'nda devam edecek.

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Mehterandan Topkapı Sarayı'nın bahçesinde konser Mehterandan Topkapı Sarayı'nın bahçesinde konser Topkapı Sarayı'nda pandemiden sonraki ilk mehteran konseri gerçekleşti Topkapı Sarayı'nda pandemiden sonraki ilk mehteran konseri gerçekleşti
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Topkapı Sarayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi - Son Dakika

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