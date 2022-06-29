Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", " Genç Osman " ve "Fetih Marşı"nın da aralarında olduğu isimli marşları seslendirdi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Topkapı Sarayı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.