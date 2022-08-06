Mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi vatandaşlara Osmanlı dönemini yaşattı - Son Dakika
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Mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi vatandaşlara Osmanlı dönemini yaşattı

06.08.2022 12:53
Mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi vatandaşlara Osmanlı dönemini yaşattı

Mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi vatandaşlara Osmanlı dönemini yaşattı Önde mehteran arkada Jandarma Atlı Timi, görenler Osmanlı dönemine gitti Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi, marşlar eşliğinde yürüdü.

Mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi vatandaşlara Osmanlı dönemini yaşattı

Önde mehteran arkada Jandarma Atlı Timi, görenler Osmanlı dönemine gitti

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi, marşlar eşliğinde yürüdü. O anları görenler adeta Osmanlı dönemine gitti.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından Elazığ'a gönderilen Atlı Jandarma Timi, yaz dönemi boyunca kentin tarihi, turistik ve mesire alanlarında görev almaya devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Elazığ Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'nde farklı bir etkinliğe imza attı. Marşlar eşliğinde yürüyen mehteran takımına, Atlı Jandarma Timi eşlik etti. O anlar adeta Osmanlının seferlerini akla getirirken, mehteran ve atlıları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre tarihi mahalle sokaklarında atlılarla birlikte ilerleyen mehteran ekini, ardından meydanda durarak konser verdi. Mehteran takımı ve atlı jandarma timini uzun süre izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Elazığ'da bu tür etkinliklerin olmasının çok güzel olduğunu dile getiren vatandaşlardan Ömer Faruk Yıldız, "Tarihimizi yansıtan bu tür etkinlikleri görmeyi sürekli isteriz. Böyle bir etkinlik gerçekleştiği için herkese teşekkür ederiz. Jandarma atlı birlikleri buradaydı. Mehter takımı tarihimizi yansıtan çok güzel parçalar çaldı. Bunları duymak bizi çok mutlu etti. Umarım yeniden bu tür etkinlikleri görürüz. Düzenlenen etkinliği arkadaşla beraber izleyerek kameraya çektik. İnşallah bu tür etkinlikler sürekli olur" dedi.

Etkinliğinin çok güzel olduğunu aktaran Burak Karabulut ise, "UNESCO yedek listesinde bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde eski tarihimizi hatırlatan atlı birliklerin olması gerçekten hem buranın turizmine ve kültürüne çok uygun. Meydan'dan aşağı doğru gelerek burada konser verdiler. Halkımızın da bayağı dikkatini çekti. Gerçekleştirilen etkinlik bizlere eski tarihleri anımsattı. Eskiden atın ne kadar asil bir hayvan olduğunu ve değerli olduğunu görmüş olduk" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, Harput, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi vatandaşlara Osmanlı dönemini yaşattı - Son Dakika

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