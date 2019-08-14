Mehteran takımına 'Diriliş'te klip

Mehteran takımına 'Diriliş'te klipBAYBURT - Bayburt Valiliğinin himaye ve destekleriyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mehteran takımına Demirözü ilçesinde bulunan baraj gölündeki 'Diriliş' adlı gezi teknesinde klip çekildi.

Mehteran takımına 'Diriliş'te klip

BAYBURT - Bayburt Valiliğinin himaye ve destekleriyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mehteran takımına Demirözü ilçesinde bulunan baraj gölündeki 'Diriliş' adlı gezi teknesinde klip çekildi.

Bayburt'ta resmi, sosyal ve kültürel etkinliklerde önemli bir yer tutan Mehteran takımı, Bayburt Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kısa bir süre önce kuruldu.

Osmanlı Devletinden günümüze miras kalan Mehter takımı, o dönemki savaşlarda düşmana karşı psikolojik baskı aracı görevi üstlenmesinin yanı sıra askerleri cesaretlendirmek için de kullanıldığı tarihi kaynaklarda yer alıyor.

Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına kurulan Mehteran takımına Bayburt'un Demirözü ilçesinde 'Diriliş' adlı gezi teknesinde klip çekildi.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkısıyla çekilen klipi Bekir Kurtoğlu ve Ferhat Dumanoğlu hazırladı.

Mehteran takımının klipi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Klip izleyenler tarafından beğeni topladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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