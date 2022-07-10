Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle sahillerde yoğunluk yaşanan ilçede, çarşıdaki hareketliliği artıran gemi yolcuları, alışveriş yapıp bazı tarihi yerleri ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güney Ege, Bodrum, Malta, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Mein Schiff Herz' isimli kruvaziyerle gelen yolcular Bodrum'u gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.