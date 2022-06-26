Meis Adası'ndan Kaş'a 16'ncı kez 'barış ve dostluk' kulacı - Son Dakika
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Meis Adası'ndan Kaş'a 16'ncı kez 'barış ve dostluk' kulacı

26.06.2022 14:53
Meis Adası'ndan Kaş'a 16'ncı kez 'barış ve dostluk' kulacı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl 16'ncı kez düzenlenen Meis- Kaş Yüzme Yarışları'nda kulaçlar, barış ve dostluğa atıldı.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bu yıl 16'ncı kez düzenlenen Meis- Kaş Yüzme Yarışları'nda kulaçlar, barış ve dostluğa atıldı. Erkeklerde 3'üncü kez yarışmayı birinci bitiren Bekir Emrah Gemicioğlu, "Bitirebilmek çok güzel. Yüzmek için elverişli. Dostluk ve barış için yapılıyor. Olimpiyat ruhu var" dedi.

Meis- Kaş Yüzme Yarışları'na, aralarında İngiltere, ABD, Hollanda, Fransa, İspanya, Norveç, Yunanistan, Rusya, Kazakistan ve İran'dan olmak üzere 16'sı yabancı 109'u Türk toplam 125 kişi katıldı. Yarışa katılacak yüzücülere vize ve yurt dışına çıkış harcı zorunluluğu konması, daha önce açıklanan 300 katılımcı sayısını düşürdü. Yarışmalar için yüzücüler, sabah erken saatlerde Antalya'nın Kaş ilçesinden teknelerle Yunanistan'ın Meis Adası'na geçti. Yarışın startını Meis Adası'ndan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile Meis Adası Belediye Başkanı Samsakos Yorgos verdi. Start öncesi Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, Meis Belediye Başkanı Yorgos ve diğer yetkililere hediyeler verip, sohbet etti. Toplu olarak denize atlayan yüzücüleri Meis Adası'ndan Kaş'a kadar 7,1 kilometre kulaç attı. Büyük bir çekişme içinde geçen yarışlarda kadınlarda birinciliği 2 saat 21 dakika 49 saniye ile Sedan Banlı, ikinciliği 2 saat 27 dakika 44 saniye ile Zeliha Botay, üçüncülüğü ise 2 saat 32 dakika 42 saniye ile Aslı Keçelioğlu aldı.

3'ÜNCÜ KEZ BİRİNCİLİK KAZANDIErkeklerde birinciliği 1 saat 44 dakika 49 saniye ile Bekir Emrah Gemicioğlu üçüncü kez kazandı. İkinciliği 1 saat 52 dakika 44 saniye ile Alper Gezmiş, üçüncülüğü 2 saat 3 dakika 16 saniye ile Orkun Özen elde etti. Genel klasmanda birinciliği 1 saat 44 dakika 3 saniye ile Bekir Emrah Gemicioğlu, ikinciliği 1 saat 52 dakika 16 saniye ile Alper Gezmiş, üçüncülüğü de 2 saat 3 dakika 16 saniye ile Orkun Özen kazandı. Yarışmada ilk üç dereceye girenlerin ödüllerini Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile Kaş Belediye Başkanı Ulutaş verdi.'KULAÇLAR İŞ BİRLİĞİ İÇİN ATILDI'Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bugün Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Kaş'a doğru yüzme yarışını başlattık. Kulaçlar barış için, dostluk için, iş birliği için atıyor. İnşallah bundan sonra da bu festivalin ve yarışmaların bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Bu tür sportif aktivitelerinin dünya barışına hizmet etmesini temenni ediyoruz. Tabii ülkelerin, Türkiye ile Yunanistan'ın komşuluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesine ve dünyada daha iyi bir noktaya hep birlikte gelmemize vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.'BU YARIŞLAR DOSTLUĞU PEKİŞTİRECEK'Meis Belediye Başkan Yardımcısı Stratos Amigdalos da "Hepiniz hoş geldiniz. İki yıldır pandemi nedeniyle ayrı kaldık. Sizleri çok özledik. Bundan sonra da yine beraber olacağız. Bu yarışlar, karşılıklı ziyaretler, iki ülke arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştirecektir" diye konuştu.

Erkeklerde üçüncü kez yarışmayı birinci bitiren Bekir Emrah Gemicioğlu da "Bu müsabakaya 6'ncı kez katılıyorum. Üç defa birinciliğim var. Güzel bir parkur. Bitirebilmek çok güzel. Yüzmek için elverişli. Dostluk ve barış için yapılıyor. Olimpiyat ruhu var" ifadelerini kullandı.


- Antalya
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Kaynak: DHA

Yunanistan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meis Adası'ndan Kaş'a 16'ncı kez 'barış ve dostluk' kulacı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meis Adası'ndan Kaş'a 16'ncı kez 'barış ve dostluk' kulacı - Son Dakika
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