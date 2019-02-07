Son Dakika Haberleri: Meizu 16 Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video)

Meizu 16 Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video)

27 dakika önce

Meizu 16 ısınma testi videomuzda, telefonun ısınma ve batarya değişim durumuna yakından bakıyoruz.

Meizu 16 ısınma testi videomuzda, telefonun ısınma ve batarya değişim durumuna yakından bakıyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk önce 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynadık, daha sonra ise 10 dakika boyunca 4K video kayıdı gerçekleştirdik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:12 Kaynak: Youtube

Meizu, Genel
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