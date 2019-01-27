Son Dakika Haberleri: Meizu 16 Kutusundan Çıkıyor - 2399 Tl'ye Snapdragon 710

Meizu 16 Kutusundan Çıkıyor - 2399 Tl'ye Snapdragon 710

27 dakika önce

Fiyat/performans olarak en iyi telefonlardan biri olan Meizu 16th ardından onun Snapdragon 710'lu kardeşi Meizu 16 da ofisimize geldi.

Fiyat/performans olarak en iyi telefonlardan biri olan Meizu 16th ardından onun Snapdragon 710'lu kardeşi Meizu 16 da ofisimize geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:15 Kaynak: Youtube

Meizu, Genel
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