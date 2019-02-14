Meizu 16th'nın 3010 Mah Bataryası Yeterli Mi?
9 dakika önce
Fiyat/performans noktasında dikkat çeken telefonlardan biri olan Meizu 16th özellikle 3010 mAh bataryası ile kafalarda soru işareti bırakmıştı.
Fiyat/performans noktasında dikkat çeken telefonlardan biri olan Meizu 16th özellikle 3010 mAh bataryası ile kafalarda soru işareti bırakmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:56 Kaynak: Youtube
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