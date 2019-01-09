Meizu 16th Isınma Testi (Pubg Mobile ve 4k Video Kaydı)
1 saat önce
Meizu 16th ısınma testi videomuzda, her zaman olduğu gibi 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynadık ve 4K video kaydı gerçekleştirdik.
Meizu
16th ısınma testi videomuzda, her zaman olduğu gibi 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynadık ve 4K video kaydı gerçekleştirdik. Bakalım toplamda 20 dakikalık bu süreçte, hem pil durumu hem de ısınma durumu nasıl oldu?
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube
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