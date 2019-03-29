Meizu 16th - Kim Kullanmak İster? (Adem Bayrak)

Kim Meizu 16th kullanmak ister? serimizin son üyesi Adem Bayrak, 15 günlük deneyimlerini bizlere aktarıyor.

Kim Meizu 16th kullanmak ister? serimizin son üyesi Adem Bayrak, 15 günlük deneyimlerini bizlere aktarıyor. Telefon için önemli notlar alan Adem, telefonun beğendiği ve beğenmediği noktalarını detaylı olarak anlatıyor.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak

Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin

Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı