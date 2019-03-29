Son Dakika Haberleri: Meizu 16th - Kim Kullanmak İster? (Adem Bayrak)

Meizu 16th - Kim Kullanmak İster? (Adem Bayrak)

47 dakika önce

Kim Meizu 16th kullanmak ister? serimizin son üyesi Adem Bayrak, 15 günlük deneyimlerini bizlere aktarıyor.

Kim Meizu 16th kullanmak ister? serimizin son üyesi Adem Bayrak, 15 günlük deneyimlerini bizlere aktarıyor. Telefon için önemli notlar alan Adem, telefonun beğendiği ve beğenmediği noktalarını detaylı olarak anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:13 Kaynak: Youtube

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