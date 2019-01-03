Meizu 16th Vs Meizu 16 Kamera Kıyaslama
1 saat önce
Meizu 16th vs Meizu 16 kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun fotoğraf ve video performansına yakından bakıyoruz.
Meizu
16th vs Meizu 16 kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun fotoğraf ve video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım kamera donanımı olarak aynı olan iki cihaz, işlemci gibi farklardan dolayı sonuçlarda bir fark gösteriyor mu?
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:05 Kaynak: Youtube
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