Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatlar - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatlar - Son Dakika

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatlar

12 dakika önce

Meizu 17 tanıtımı sonunda yapıldı ve Meizu 17 Pro, Meizu 17 özellikleri ve fiyatı resmileşti! Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, minimalist tasarım, ince yan çerçeveleri, dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatlar, System.String[]

Meizu 17 tanıtımı sonunda yapıldı ve Meizu 17 Pro, Meizu 17 özellikleri ve fiyatı resmileşti! Meizu 17 ve Meizu 17 Pro, minimalist tasarım, ince yan çerçeveleri, dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Meizu 17 Pro ve Meizu 17 fiyatı, teknik özellikleri, çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Özellikleri

Meizu, 2020'nin en büyük akıllı telefon lansmanını gerçekleştirdi. Çinli şirket, iki modelle (Meizu 17 ve Meizu 17 Pro) karşımıza çıktı. Tasarımdan başlamak gerekirse, Meizu 17 ve 17 Pro, delik çentik tasarımı ile geliyor. İki telefonda da alt çerçeve 3.3mm ile sınırlandırılmış, 19: 5 en boy oranı ve %92.2 ekran gövde oranı elde edilmiş. 6.6 inç özel Samsung AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme oranını, %100 DCI-P3 renk gamını destekliyor. 390 piksel yoğunluğuna sahip ekranın parlaklığı 1100 nite kadar çıkabiliyor. Önde 0.15 saniye hızında çalışan parmak izi okuyucu mevcut. Telefonun ağırlığı 199 gr ve sadece 8.5mm inceliğinde. Meizu 17 ile 17 Pro arasındaki en büyük fark gövdede kullanılan malzeme. Meizu 17 Pro, siyah, beyaz ve açık yeşil renklerde birinci sınıf seramik gövdeye sahip. Düz Meizu 17, siyah, koyu yeşil ve beyaz renkleri ile geliyor. Telefonun ekranında sağ üstteki çentik pil göstergesi olarak kullanılıyor. Telefon stereo hoparlörler sahip olmakla birlikte, ses çıkışı önceki modele göre yüzde 30 artırılmış.

Her iki model de SA/NSA 5G desteği sağlayan 2.84GHz hızda çalışan Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. Şirket, yeni amiral gemilerinde hücresel bağlantıyı kullanırken pil ömrünü uzatan yeni mSmart 5G teknolojisini kullanıyor. Meizu, mSmart 5G'nin hızlı ve stabil olduğunu iddia ediyor; Meizu 17'deki özel mod açıldığında normal 5G moduna kıyasla 4 saat 25 dakika daha uzun kullanım elde ediliyor. Ayrıca 360 derece surround anten tasarımı pil verimliliğini sağlıyor. Meizu 17, 8GB RAM ve 256GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanına sahip. Standart model ile Pro model arasındaki en büyük farklılık LPDDR5. Meizu 17 Pro, yeni LPDDR5 standardı ile geliyor. Meizu 17 ve 17 Pro, 30 dakikada %56 şarj edebilen 30W Super mCharge hızlı şarj teknolojisine sahip 4500 mAh bataryaya sahip. Meizu, Meizu 17'nin mSmart 5G teknolojisi sayesinde pil testinde Huawei P40, Xiaomi mi 10 ve Oppo Find X2 Pro gibi diğer amiral gemilerden daha uzun süre dayanabileceğini iddia ediyor. Sadece Pro modelde 30 dakikada %47'ye kadar şarj edebilen Super Wireless mCharge 27W şarj desteği bulunuyor. Pro model ters kablosuz şarjı da destekliyor. Yeni Meizu amiral gemisi telefonlar, oyun performasını artıran mEngine 3.0 ile geliyor. Ayrıca arayüzün akıcılığını önemli ölçüde artıran yeni One Mind AI 4.0 ile geliyor. Telefon, WiFi 6 bağlantısını da destekliyor.

Meizu 17 serisi, yatay hizalanmış dörtlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Standart 17 modelinde 12MP f/1.9 portre kamera ile birlikte 64MP Sony IMX686 f/1.8 ana kamera, 2.5cm'ye kadar yakın çekim yapabilen 5MP f/1.9 makro kamera ve 118 derece 8MP f/2.2 ultra geniş açılı lens bulunuyor. Meizu 17 Pro, çok daha güçlü bir kamera sistemine sahip. Ana kamera aynı (64MP IMX686 f/1.8) ancak 8MP f/2.4 79mm telefoto kamera da bulunuyor. Telefon, bu iki sensörün yardımıyla 8x kayıpsız zoom (26mm-210mm odak uzaklığı) yapabiliyor. Pro'nun kamera sistemindeki bir diğer önemli özellik de yeni Sony IMX616 32MP ultra geniş açılı kamera lensi. f/2.2 diyafram açıklığına sahip lens, 129 derece kamera örnekleri yakalayabiliyor. Meizu 17 Pro, fotoğraf ve videolara donanım düzeyinde portre bulanıklığı getiren ve 3 boyutlu duvar kağıtları ve artırılmış gerçeklik araçları gibi benzersiz özellikler ekleyen Samsung S5K33D 3D derinlik algılayıcılı kamerayı kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu. Meizu, bu donanımdan yararlanmak için ileride Flyme 8.1 işletim sistemine daha fazla AR özelliği ekleyeceğini söyledi. Önde de güçlü bir 20MP selfie kamera mevcut. Meizu, ön kameranın artık düşük ışık koşullarında bile net ve parlak selfie'ler çıkartan üçüncü nesil gece modu algoritmalarına (Super Night Mode 3.0) sahip olduğunu söyledi.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Fiyatı, Çıkış Tarihi

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'nun fiyatlarına gelince, Meizu 17'nin fiyatı 3699 yuan, Meizu 17 Pro'nun fiyatı 4299 yuan'dan başlıyor. İki model de 11 Mayıs'ta Çin'deki online ve offline satış kanallarında satışa sunulacak. Meizu 17 Pro Collectors Editon adında özel bir sürüm de 9999 yuan fiyat etiketiyle 25 Mayıs'ta satışa sunulacak. Sınırlı sayıda üretilen, şarj adaptöründen kılıfına ve hatta SIM kart çıkarma pimine kadar özelleştirilmiş aksesuarlarla gelen Meizu 17 Aircraft Carrier Limited Edition da 4299 yuan fiyat etiketiyle 27 Mayıs'ta satışa sunulacak. Meizu, ayrıca 49 yuan'dan başlayan fiyatlarla Meizu 17 kılıfları (PANDAER 17 serisi) 20 Mayıs itibarıyla satışa sunacak.

Meizu, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:44 


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