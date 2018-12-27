Son Dakika Haberleri: Meizu'dan Bir Dolu Ürün! | Bim'de 99 Tl'ye Satışa Çıkacak Hoparlör (Vlog)

Meizu'dan Bir Dolu Ürün! | Bim'de 99 Tl'ye Satışa Çıkacak Hoparlör (Vlog)

1 saat önce

Ersin'in Meizu ile yaptığı toplantı sonrası ofise bir dolu paket ile geldi.

Ersin'in Meizu ile yaptığı toplantı sonrası ofise bir dolu paket ile geldi. Meizu 16, 16th, M6t, Pop ve yarın BİM'de 99 TL'ye satılacak hoparlör gibi dolu dolu ürünlere ilk bakış yaptığımız videoda özellikle hoparlör kampanyasını görebilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:40 Kaynak: Youtube

Meizu, Genel
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