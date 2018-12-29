Son Dakika Haberleri: Meizu A20 Alınır mı? Bim'de Satılan Kablosuz Hoparlör!

Meizu A20 Alınır mı? Bim'de Satılan Kablosuz Hoparlör!

59 dakika önce

Meizu A20 modeli, 28 Aralık itibarıyla 100 TL'lik satış fiyatıyla BİM'de satışa çıktı.

Meizu A20 modeli, 28 Aralık itibarıyla 100 TL'lik satış fiyatıyla BİM'de satışa çıktı. Bu videomuzda cihazın genel özelliklerine yakından bakıyor ve "alınır mı?" sorusunu cevaplandırıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:15 Kaynak: Youtube

Aralık, Meizu, Genel
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