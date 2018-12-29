Meizu A20 Alınır mı? Bim'de Satılan Kablosuz Hoparlör!
59 dakika önce
Meizu A20 modeli, 28 Aralık itibarıyla 100 TL'lik satış fiyatıyla BİM'de satışa çıktı.
Meizu
A20 modeli, 28 Aralık
itibarıyla 100 TL'lik satış fiyatıyla BİM'de satışa çıktı. Bu videomuzda cihazın genel özelliklerine yakından bakıyor ve "alınır mı?" sorusunu cevaplandırıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:15 Kaynak: Youtube
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