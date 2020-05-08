Meizu'dan Uygun Fiyatlı 10.000 mAh Powerbank - Son Dakika

Meizu, bugün amiral gemisi akıllı telefonlar Meizu 17 ve Meizu 17 Pro ile birlikte bir dizi yeni ürünü tanıttı. Meizu'nun yeni ürünleri arasında 10.000mAh kapasiteye sahip ve cihazları 22.5W'a kadar şarj edebilen powerbank de vardı. Uygun fiyatlı 10.000 mAh powerbank arayan kullanıcılar için en iyi seçeneklerden biri.



Meizu 10.000 mAh PowerBank Özellikleri



Meizu, bugün düzenlediği online lansmanda Meizu 17 serisi ile birlikte yeni ürünleri de piyasaya sürdü. Meizu Supercharged powerbank, akıllı telefonları USB-C portu üzerinden şarj ediyor ve 10.000mAh gibi büyük bir kapasiteye sahip. Ayrıca hem giriş hem de çıkış için USB-A desteği sunuyor. Powerbank'in alt bölümündeki ekrandan pil seviyesi ve güç çıkışı seviyeleri gibi çeşitli bilgiler alınabiliyor. 10.000mAh powerbank, Qualcomm'un Quick Charge 3.0 (Hızlı Şarj 3.0) uyumlu; dolayısıyla destekleyen akıllı telefonlar powerbank ile hızlı şarj edilebiliyor.



Meizu 10.000 mAh PowerBank Fiyatı



Meizu'nun 10.000mAh kapasiteli powerbank'i 169 yuan (23 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak ancak çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı.