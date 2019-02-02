Meizu M9 Note'un Bazı Özellikleri, Tenaa'da Ortaya Çıktı

Meizu CEO'su Jack Wong'un yaptığı açıklamaların ardından kesinleşen Meizu M9 Note'un hangi özelliklere sahip olacağı konusunda birçok paylaşım yapılmıştı. 4.000 mAh bataryaya, 48 MP arka kameraya ve Snapdragon 675 işlemciye sahip olacağı iddia edilen cihazın özellikleri, TENAA'da görüntülendi.TENAA raporuna göre 3.900 mAh bataryaya sahip olacak Meizu M9 Note'un ekran boyutunun 6,2 inç olacağı belirtildi. Şubat ayında tanıtılacağı açıklanan cihazın, 48 MP kamerası daha önce şirket tarafından doğrulanmıştı.Gelişmiş özellikleriyle piyasadaki birçok cihaza rakip olması beklenen Meizu M9 Note'un TENAA raporunda, boş bırakılan bazı bilgiler de bulunuyor. Daha önceki raporlarda olduğu gibi bu boşlukların, önümüzdeki hafta içinde doldurulması bekleniyor.Yüksek olasılıkla çift arka kameraya sahip olacak cihazın fiyatı, güvenilir kaynaklara göre 150 dolar olacak. Uygun fiyata yüksek performans sağlayacak Meizu M9 Note, piyasaya sürüldükten sonra yüksek satış rakamlarına ulaşabilir.