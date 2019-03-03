Meizu X8 İnceleme - 1799 Tl'ye Snapdragon 710!
21 dakika önce
Meizu X8 inceleme videomuzda, özellikle uygun fiyatıyla öne çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
Meizu X8 inceleme videomuzda, özellikle uygun fiyatıyla öne çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:22 Kaynak: Youtube
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