Son Dakika Haberleri: Meizu X8 İnceleme - 1799 Tl'ye Snapdragon 710!

Meizu X8 İnceleme - 1799 Tl'ye Snapdragon 710!

21 dakika önce

Meizu X8 inceleme videomuzda, özellikle uygun fiyatıyla öne çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

Meizu X8 inceleme videomuzda, özellikle uygun fiyatıyla öne çıkan modelin detaylarına yakından bakıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:22 Kaynak: Youtube

Meizu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi Çıplak Fotoğrafları İnternette Satışa Çıkan Genç Kız, Kendini Astı

Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:43:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meizu X8 İnceleme - 1799 Tl'ye Snapdragon 710!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]