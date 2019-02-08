Son Dakika Haberleri: Meizu X8 Kutusundan Çıkıyor - En Uygun Fiyatlı Snapdragon 710 Cihazı!

Meizu X8 Kutusundan Çıkıyor - En Uygun Fiyatlı Snapdragon 710 Cihazı!

1 saat önce

Meizu X8 kutu açılış videomuzda, şirketin Türkiye pazarında satışa sunduğu yeni modele yakından bakıyoruz.

Meizu X8 kutu açılış videomuzda, şirketin Türkiye pazarında satışa sunduğu yeni modele yakından bakıyoruz. Meizu X8 modeli, ülkemizde iki farklı varyasyonla satılacak. 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı sunan model 1899 TL'yken, 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan modelin fiyatı 2199 TL olacak. Bu arada bu fiyatlar Hepsiburada.com fiyatı. Cihaz diğer platformlarda da satılacak ancak bu fiyatlardan 100 TL daha pahalı olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:22 Kaynak: Youtube

Türkiye, Meizu, Genel
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