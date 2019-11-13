Mekan sahiplerine uyuşturucu satışı için baskı kuran çeteye operasyon: 13 gözaltı

İstanbul Kadıköy'de eğlence mekanlarının çevresinde zorla uyuşturucu satan şebeke çökertildi. Şebeke üyelerinin, eğlence mekanlarının sahiplerini tehdit ederek madde satışına göz yumulmasını istedikleri, karşı gelenleri ise silahla yaraladıkları iddia edildi.



Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanağa Mahallesindeki bazı sokaklarda faaliyet gösteren esnaf ve eğlence mekanı işleten kişileri tehdit eden bir suç şebekesini tespit etti. Emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda, elebaşılığını M.E.'nin yaptığı bir suç şebekesinin, örgütlü şekilde hareket ederek esnafı yıldırdığını belirledi. 'Zorla haraç', 'uyuşturucu ticareti', 'nitelikli yağma', 'kumar' ve 'silahla yaralama' ile 'suçluyu kayırma' gibi çok sayıda suça bulaşan şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.



Yürütülen soruşturma kapsamında şebeke üyelerinin, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarının bulunduğu bazı sokakta uyuşturucu sattığını belirleyen emniyet ekipleri, şüphelilerin işletme sahipleri ve esnafla baskı uygulayarak uyuşturucu satışına göz yumulmasını istediklerini belirledi. Karşı gelen işletme görevlileri ile uyuşturucu ticaretine itiraz eden mekan sahiplerinin çete tarafından dövülerek silahlı saldırıya hedef olduklarını belirleyen polis, geçtiğimiz yıl uyuşturucu satışına engel olmak isteyen bir iş yeri sahibini yaraladıklarını da ortaya çıkardı. Şüphelilerden 6'sının o tarihteki ara operasyonlarda yakalanarak cezaevine gönderildiği belirlenirken, diğer 15 şüphelinin yakalanması için dün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.



Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır, Manisa, Kocaeli ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Bazı şüphelilerin Tuzla ve Kartal'da lüks rezidanslarda yakalandığı kaydedilirken, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 3 tabanca, bu silahlara ait 69 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, firari 2 şebeke üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL