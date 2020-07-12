Mekan sahiplerine zorla senet imzalatarak iş yerlerini devralmaya çalışan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mekan sahiplerine zorla senet imzalatarak iş yerlerini devralmaya çalışan 12 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahiplerini darbedip zorla senet imzalatarak iş yerlerini devralmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Beylikdüzü'nde eğlence mekanı sahiplerini darbedip zorla senet imzalatarak iş yerlerini devralmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren eğlence mekanlarına silahlı kalabalık gruplar halinde gelerek mekanları bastıkları, müşterileri döverek dışarı çıkarttıkları, mekan sahiplerine zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları ve bu borçları bahane ederek iş yerlerini devralmaya çalışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 7 Temmuz'da kentte düzenlediği eş zamanlı baskınla 12 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 havalı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, kama bıçak, havalı tüfek, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı silah ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir iş yeri sahibi F.K'yi darbettikleri anları cep telefonuna çektikleri belirlendi. Görüntüde zanlıların F.K'yi tekmeyle darbederek işkence yaptığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinan G., Salih K., Muhammed E. G., Seyfettin B., Berat Ö., Polat Ç., Sayim D. ve Reza E. tutuklanırken diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mekan sahiplerine zorla senet imzalatarak iş yerlerini devralmaya çalışan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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