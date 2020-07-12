Mekan sahiplerini darp edip gasp eden çeteye operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Mekan sahiplerini darp edip gasp eden çeteye operasyon: 12 gözaltı

Beylikdüzü'nde içkili mekan sahiplerine zorla evrak imzalatıp borçlandıran ve mekanlara el koymaya çalışan çete yakalandı.

Beylikdüzü'nde içkili mekan sahiplerine zorla evrak imzalatıp borçlandıran ve mekanlara el koymaya çalışan çete yakalandı. Zanlıların bir mekan sahibini darp edip hakaret ettiği anları kaydettiği görüntüler ortaya çıkarken, yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz Aralık ayında Beylikdüzü'nde içkili mekanların sahiplerine zorla evrak imzalatıp borçlandıran ve daha sonra mekanlara el koymaya çalışan çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların kalabalık gruplar halinde mekanlara gelerek müşterileri dövüp dışarı çıkarttıkları ve kişileri hürriyetinden yoksun bırakıp, işkence yaptıkları belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu silahlı suç örgütüne üye olduğu belirlenen 12 kişi, 7 Temmuz günü kent genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilrin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet havalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kama bıçak, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı silah ve 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki sorguları tamamlanan 12 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 kişiye adli kontrol kararı uygulandı. 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahısların bir mekan sahibini darp edip hakaret ettiği anları kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin çektiği görüntüde, bir mekan sahibinin dışarı çıkartılarak darp edildiği, şiddete uğradığı ve hakarete uğrayıp küçük düşürüldüğü anlar yer aldı.

(İHA)

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mekan sahiplerini darp edip gasp eden çeteye operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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