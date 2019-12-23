Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı - Son Dakika
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Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Avrupa Birliği'nin FRIT Fonu kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı.

Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Avrupa Birliği'nin FRIT Fonu kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi projesinde imzalar atıldı. Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firmaya Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki 40 dönüm alanı teslim etti.


İhaleyi kazanan firma, Şahinbey Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'na inşa edilecek projenin inşaatını 10 ayda tamamlayacak. 2020 yılı sonunda devreye alınması planlanan toplam yatırım maliyeti yaklaşık 10 milyon dolar olan tesisin, ilk aşamada toplam atık işleme kapasitesi 100 bin ton/yıl olacak.


UNDP, tesis işletmesinde kullanılacak birer adet tekerlekli yükleyici, mini yükleyici, forklift, kancalı kaldıraçlı kamyonet ve damperli kamyondan oluşan ekipmanı karşılayacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan fizibilite çalışmasına göre ilk fazda tesisin biyometanizasyon kapasitesi 22 bin ton/yıl olacak. Ayıktan türetilmiş yakıt kapasitesi 23 bin 116 ton/yıl olarak hesaplanacak, yılda 16 bin 785 ton geri dönüştürülebilir atığın piyasaya kazandırılacak. Böylece, Sıfır Atık Yönetiminde öngörülen 2023 hedeflerine 2020 yılı sonunda ulaşılmış olacak.


Biyometanizasyon işlemi sonucunda üretilecek biyogazın mevcut ko-jeneratör ünitelerine aktarılmasıyla üretilecek ve şebekeye aktarılacak enerji miktarı ise yine ilk aşamada yılda 4 bin 100 MWh olarak tahmin edilecek. Tesis, Gaziantep Merkez Düzenli Depolama Sahası'nda depolanması gereken atık miktarını önemli ölçüde azaltarak depo sahasının ömrünü ilk aşamada yüzde 10'a kadar arttıracak. Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 80 kişilik bir geçici istihdam tahmin edilecek, iki vardiya olarak işletilmesi planlanan ilk fazda yaklaşık 50-60 kişinin kalıcı olarak istihdamı sağlanacak.


Biyobozunur atığın kapalı ortamda işlenmesi sayesinde depo sahasındaki metan gazı salınımının azaltılması yoluyla 8 bin 900 ton doğrudan, temiz enerji üretimi ile fosil yakıtlara alternatif oluşturulması yoluyla dolaylı olarak 409 ton olmak üzere yılda toplam 9 bin 309 ton karbondioksit eşdeğerinde sera gazı azaltılacak.


Fizibilite çalışmasına göre faydalı işletme ömrü yaklaşık 40 yıl olarak öngörülen tesisten Büyükşehir Belediyesi Geri dönüştürülebilir malzeme ve elektrik üretimi satışından gelir sağlayacak. Projenin ÇED Olumlu Belgesi 07 Kasım 2019 tarihinde 5681 karar numarasıyla alındı, inşaatın en geç 2020 yılı ocak ayı içerisinde başlayacak. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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