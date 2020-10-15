DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Mekanik destekleri azaltılan Başkan Böcek'in sağlık durumu olumlu yönde ilerliyor

KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e verilen mekanik destekler, aşamalı olarak azaltılmaya çalışılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan iki ayrı açıklamada, son 24 saat içerisinde olumlu gelişmeler olduğu belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkartıldığı belirtildi. ECMO cihazından ayrılan Başkan Böcek, kısmi zamanlı olarak 35 gün sonra uyandırıldı.

BELEDİYE: OLUMLU GELİŞİMELER OLUYOR Antalya Büyükşehir Belediyesi 'nden Başkan Muhittin Böcek'in son durumu hakkında sosyal medya yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır."ÜNİVERSİTE: BULGULAR STABİLAkdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ise Muhittin Böcek hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup, olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır."

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'Dur' ihtarına uymayıp, polisten kaçan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza

BURDUR'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü İsmet O. (20), onlarca polisi peşine taktı. Bir polis otosuna da çarpan sürücü, polisin yolu TIR'la kapatması sonrası, aracını bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı. 'Epilepsi hastasıyım' diyerek polisten sigarası ve çakmağını isteyen İsmet O., 0,89 promil alkollü çıktı. İsmet O.'ya toplamda 16 bin 690 TL ceza uygulanırken, ehliyetine ise 3 yıl 2 ay el konuldu. Burdur'da dün gece Isparta- Burdur karayolunda bulunan uygulama noktasındaki polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan 32 FE 086 plakalı otomobilin sürücüsü İsmet O., Burdur şehir merkezi istikametine doğru kaçmaya başladı. Milli Egemenlik Caddesi'nde yunus ekiplerinin de durdurmaya çalıştığı sürücü, otomobiliyle kaçmaya devam etti. Hayvan pazarı kavşağında yolu kesen trafik ekiplerinin otosuna arkadan çarpan İsmet O., manevra yaparak kaçmayı sürdürdü. Çok sayıda ekibi peşine takan İsmet O., Burdur- Isparta karayoluna çıkarak Isparta istikametine kaçmaya çalışırken, polis ekipleri uygulama noktasında yolu TIR'larla kapattı. Kaçamayacağını anlayan İsmet O. otomobili durdurarak, yaya halde kaçmak isterken ekiplerce kıskıvrak yakalandı. İsmet O. ile otomobil içerisinde bulunan Salih P. (23) gözaltına alındı. Yaşanan arbedede bir polis memuru kolundan hafif şekilde yaralandı. SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTIİsmet O., polislere epilepsi hastası olduğunu acil nikotin alması gerektiğini söyleyerek, sigarasını ve çakmağını istedi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerden otomobil sürücüsü İsmet O.'nun yapılan kontrolünde 0,89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheliler hastanedeki kontrolden sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil de çekici yardımıyla otoparka alındı. Otomobilde yapılan aramada ise muşta bulundu.16 BİN 690 TL CEZA

Sürücü İsmet O.'ya 'dur ikazına uymama', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', 'alkollü araç kullanma' ve çeşitli maddelerden 16 bin 690 TL ceza uygulanırken, ehliyetine ise 3 yıl 2 ay el konuldu. Yaralanan polis memurunun şüphelilerden davacı olacağı belirtildi.