Mekanik klavyeler güvenlik açığı oluşturuyor! - Son Dakika
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Mekanik klavyeler güvenlik açığı oluşturuyor!

07.05.2022 16:26
Mekanik klavyeler güvenlik açığı oluşturuyor!

Mekanik klavyeler diğer türevlerine göre daha sesli çalışıyor. Üretilen bir uygulama ise işte tam da bu durumu kullanıyor.

Mekanik klavyeler, sahip oldukları her tuşa ait ayrı bir mekanizmaya sahip olduğu için diğer türevlerinden ayrılıyor. Tuşların içerisinde silikon ve plastik yerine metal parçalar ve gerçek yaylar bulunur. Bu klavyeler son dönemde oldukça popüler özellikle oyun dünyasında.

Daha düşük tepkime süreleri, algılama hızları ve hissiyatları ile oldukça popüler olan mekanik klavyelerin çoğu ses konusunda ise bir dezavantaj taşıyor. Bu klavyeler içlerinde sahip oldukları mekanizmalar dolayısıyla bir hayli gürültü çıkarabiliyor. Hackerlar da işte tam da bu konuya odaklanmış durumda.

Sessiz mekanik klavye önerileri – 2022

Mekanik klavyenizi dinleyerek şifrenizi öğrenebilirler!

Georgi Gerganov tarafından geliştirilen Keytap3, bir mikrofon yardımı ile klavyenizi dinleyerek hangi tuşlara bastığını algılayabiliyor. Gerganov, YouTube kanalında paylaştığı videoda, telefonunun mikrofonu yardımı ile bu uygulamayı gözler önüne serdi.

Gerganov daha önce de benzer yazılımlar ortaya koymuştu. Ancak önceki uygulamalar çalışmaya başlamadan önce bir dizi önceden belirlenmiş kelime ve kelime öbeğine muhtaçtı. Aynı zamanda mikrofonun yerinin de değiştirilmemesi gerekiyordu.

Yeni uygulama ise "eğitime" gerek duymuyor. Ayrıca yazılım için mikrofonun sadece yakın bir yerlerde olması yeterli. Gerganov yeni yazılımının, tespit edilen tuş vuruşlarını ses benzerliklerine göre kümelediğini, ardından metnin varsayılan dilde harflerin kullanılma sıklığı hakkında istatistiksel bilgileri kullanarak çalıştığını belirtiyor.

Uygulamayı siz de deneyebilirsiniz!

Keytap3'ün şuanda tam verimlilikle çalıştığını söylemek zor olsa da birçok kelime ve cümleyi doğru şekilde anlayabiliyor. Bu durumda e-posta ve banka şifrelerimizin güvende olmadığını söyleyebiliriz. Neyse ki bu sistem sadece oldukça gürültülü mekanik sistemler üzerinde çalışıyor.

Gerganov'un yazılımını daha iyi optimize etmek için sağladığı aşağıdaki talimatları izleyerek Keytap3 web sitesinde bunu kendiniz de deneyebilirsiniz:

Sessiz bir oda

Bu sayfayı telefonunuzda açın ve klavyenin yanına yerleştirin

Alternatif olarak, bilgisayarınızda sayfayı açın ve mikrofonu klavyenin yanına koyun

Bu test sırasında klavyenin takılı olmasına bile gerek olmadığını unutmayın.

Aşağıdaki Başlat (Init) düğmesine basın ve web sayfasına mikrofon erişimine izin verin

Yalnızca küçük harf ve boşluk kullanarak klavyede İngilizce bir metin yazın

Dakikada 250 karakterden daha hızlı yazmayın

Uygulamanın ne kadar doğru çalıştığını yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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