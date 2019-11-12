'Mekanın sahibi' Spotify'a geri geldi!
6 saat önce
Çalıntı iddialarının ardından dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'dan kaldırılan 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Çalıntı iddialarının ardından dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'dan kaldırılan 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Spotify'da 37 milyon, Youtube'da ise 126 milyon kez tıklanan şarkı, 5 Kasım 2019 tarihinde Spotify listelerinden kaldırılmıştı.
Konuyla ilgili Instagram hesabından bir 'hikaye' paylaşan Norm Ender, şarkının Spotify'a tekrar yüklendiğini 'On Air' mesajıyla duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:08
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