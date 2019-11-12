Son Dakika Haberleri: 'Mekanın sahibi' Spotify'a geri geldi!
Son Dakika Magazin 'Mekanın sahibi' Spotify'a geri geldi! - Son Dakika Magazin

'Mekanın sahibi' Spotify'a geri geldi!

6 saat önce

Çalıntı iddialarının ardından dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'dan kaldırılan 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

'Mekanın sahibi' Spotify'a geri geldi!, System.String[]

Çalıntı iddialarının ardından dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'dan kaldırılan 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.


Spotify'da 37 milyon, Youtube'da ise 126 milyon kez tıklanan şarkı, 5 Kasım 2019 tarihinde Spotify listelerinden kaldırılmıştı.


Konuyla ilgili Instagram hesabından bir 'hikaye' paylaşan Norm Ender, şarkının Spotify'a tekrar yüklendiğini 'On Air' mesajıyla duyurdu.

Youtube, Spotify, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:08 
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