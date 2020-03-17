Mekanlar kapandı, sokaklar boş kaldı - Son Dakika
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Mekanlar kapandı, sokaklar boş kaldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "korona virüsü tedbirleri" konulu gönderdiği ek genelge sonrası İzmir de adeta hayalet şehre döndü.

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İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "korona virüsü tedbirleri" konulu gönderdiği ek genelge sonrası İzmir de adeta hayalet şehre döndü. Şehrin en işlek caddelerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesinde pek çok dükkan kepenk kapatırken, açık olan dükkanlar ise iş yapamadıklarını belirtti.


İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "korona virüsü tedbirleri" konulu gönderdiği ek genelge ile dün saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İzmir'de de uygulanmaya başlandı. Günün her saati insanlarla dolup taşan Kıbrıs Şehitleri Caddesi bomboş kaldı. Kafeler kepenkleri kapattı, lokantalar sadece evlere sipariş yapmak üzere dükkan önlerindeki masa ve sandalyeleri kaldırdı. Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, açık olan dükkanlar iş yapamadıklarını ve mal sahiplerinin kiralar konusunda yardımcı olması gerektiğini söyledi.


"Dükkan sahipleri kira konusunda yardımcı olmalı"


Ev yemekleri yapan dükkanı işletmecisi Ali Haydar Keskin, "1999 yılından beri bu dükkanı işletiyorum. Başımıza ilk kez böyle bir şey geldi. Normalde bu saatte dükkanın dolu olması lazım ama bomboş. Bu bölgenin kiraları çok yüksek. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Lokantalar ve alışveriş merkezleri belli saate kadar açık olacak. Biz de dükkanı açtık, bekliyoruz. Dünkü yemekler kalınca sağa sola dağıttık. Böyle devam ederse biz de dükkanı kapatacağız. Dükkan sahiplerinin kiralarla ilgili yardımcı olması gerekiyor. Devletimizin de yardım etmesini bekliyoruz. Kiralarımız yüksek, çalışanlarımız var. Şu an İzmir hayalet şehir oldu" dedi.


"Dükkan boş"


Dükkan çalışanı Azime Keskin de, "Normalde 12.00'de servisimiz başlar. 12.00-14.00 arası burada yer bulamazdınız. Bugün çok sakin. Yemekler kaldı. Dün yaptığımız yemeklerin yarısı kaldı. Bugün, her zaman yaptığımız yemeklerden daha az yemek yaptık. Biz lokanta olduğumuz için dükkanları açık bırakabiliyoruz ama sokaklarda insan olmadığı için dükkan boş" diye konuştu.


"Önlemimi almak zorundayım"


İzmir'de cadde ve sokaklar da gözle görülür biçimde boşaldı. İşe gitmek amacıyla dışarı çıktığını söyleyen Can Duran isimli vatandaş, "Evden çıktığımda metro, İZBAN, vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. İnsanların ölnem almadığını görüyorum. 10 kişiden iki kişi maske ya da eldiven takıyor. İnsanlar işin ciddiyetinin farkında değil. Ben eldiven takıyorum ve sürekli dezenfekte ediyorum. İnsanların bu dönemde dışarıya fazla çıkmaması lazım. Alsancak'taki mekanlar masa ve sandalyelerini toplamışlar ama dün gün içerisinde belirtilen süre zarfından sonra insanlar hala eğlenmeye devam ediyordu. Ben iş için dışarı çıkıyorum. Sürekli insanlarla iç içe olduğum için önlemimi almak zorundayım." İfadelerini kullandı. - İZMİR

Kıbrıs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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