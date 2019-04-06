Mekanlar ve Yüzler" Yeniden Vizyona Giriyor

Kendine has bakış açısıyla nesillere ilham veren usta yönetmen Agnes Varda'nın, Cannes Film Festivali'nde ödül alan "Mekanlar ve Yüzler" belgesel filmi, 10 Nisan'da yeniden vizyona girecek.

Kendine has bakış açısıyla nesillere ilham veren usta yönetmen Agnes Varda'nın, Cannes Film Festivali'nde ödül alan "Mekanlar ve Yüzler" belgesel filmi, 10 Nisan'da yeniden vizyona girecek.



Cannes Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleştirilen belgesel film "Mekanlar ve Yüzler", duayen sinemacı Agnes Varda ile fotoğraf sanatçısı JR'ın, Fransa kırsalında çıktıkları geziyi ele alıyor.



Belgeselde, Fransa'nın köylerinde çıktıkları keyifli yolculuktaki insanların farklı hikayeleri ve anıları ikilinin merceğinde bambaşka bir hale bürünüyor. İki sanatçının birbirleriyle oluşan dostluklarına ve eğlenceli sohbetlerine de tanık olunuyor.



"Mekanlar ve Yüzler" belgesel filmi, bu sene Oscar'da 90. Akademi Ödülleri En İyi Belgesel Adayı olurken, 70. Cannes Film Festivali'nde Golden Eye En İyi Belgesel Ödülü, Palme de Whiskers Ödülü ve 42. Toronto Uluslararası Film Festivali Halkın Seçimi Ödülü'ne layık görüldü.



"Yeni Dalga akımının büyükannesi" Agnes Varda



Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Agnes Varda, 30 Mayıs 1928'de Brüksel'de doğdu. Anadolu'dan göç eden Yunan babası ve Fransız annesiyle Belçika'dan sonra, Fransa'nın Sete bölgesinde, daha sonra Paris'te yaşamaya başladı.



"Yeni Dalga akımının büyükannesi" olarak da anılan Agnes Varda, sinemaya, büyüdüğü Sete şehri yakınındaki bir kasabada yaşayan balıkçıların öyküsünü anlatan "Paralel Yaşamlar" filmiyle adım attı. Fransız yönetmen, fotoğraftan sinemaya, uzun metrajdan belgesele özgürce geçiş yapabilen ve bu alanda kartları rahat rahat karıştırıp dağıtabilen nadir sanatçılardan biriydi.



Kariyeri boyunca 30'dan fazla sinema filmi ve belgesel çeken, duyarlı yaklaşımı ve kadın haklarına vurgu yapan çalışmalarıyla bilinen usta yönetmen, 2001 yılında yaptığı bütün çalışmalar için Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olan Onur Ödülü'ne layık görüldü.



Fransa'da 1960'larda ortaya çıkan Yeni Dalga sinema akımının tek kadın temsilcisi olan yönetmen Agnes Varda, 90 yaşındayken 29 Mart 2019'da hayatını kaybetti.

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