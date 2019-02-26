Son Dakika Haberleri: Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi"

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi"

1 saat önce

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amaçlanan "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" (MAKS) Kırıkkale...

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi
Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amaçlanan "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" (MAKS) Kırıkkale yürütme kurulunun toplandığı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, MAKS kapsamında çalışmaların hızlı, etkin yürütülebilmesi ve zamanında tamamlanabilmesi bakımından ilde kurulan yürütme kurulunun Vali Yardımcısı Emin Alıcı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Projeyle ilgili bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıya, İl Özel İdaresi, belediyeler ve Keskin Organize Sanayi Bölgesinden yetkililerin katıldığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:40 Kaynak: AA

Kırıkkale, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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