"Mekansız üniversite"ye zemin hazırlayan yazılım patent yolunda - Son Dakika
Üye Girişi

"Mekansız üniversite"ye zemin hazırlayan yazılım patent yolunda

01.03.2022 11:03
"Mekansız üniversite"ye zemin hazırlayan yazılım patent yolunda

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) kapsamında geliştirilen ve çevrim içi ders imkanı sunan yerli yazılımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) kapsamında geliştirilen ve çevrim içi ders imkanı sunan yerli yazılımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AYDEP kapsamında 2016 yılında hazırlanan yazılım, pilot olarak KAEÜ'de 3 yıl kullanıldı. Yeni tip koronavirüs sürecindeki uzaktan eğitimde Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Portalı'na evrilen proje ile çevrim içi eğitimler başarıyla sağlandı.

Üniversite yönetimi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kalite politikaları ve stratejisi doğrultusunda yazılımı daha da geliştirdi. Yazılım için "Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Kalite Sistemi" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna patent başvurusu yapıldı.

Müfredat planlaması, süreç yönetimi ve eğitimde kalite ölçümü sağlayan yazılım, YÖK'ün tavsiyesiyle 50 üniversitede akademisyenlere anlatıldı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine, sistemle, eğitim öğretim süreçlerinde müfredat tasarımlarıyla neyi hangi düzeyde öğreteceklerini planlama imkanı elde ettiklerini belirtti.

Süreçleri 14 hafta takip ettiklerini anlatan Karakaya, "Bu sürenin sonunda sistem üzerindeki soru bankalarıyla denetimlerimizi yapıyoruz. Eğitimde Kalite Güvence Sistemi içerisinde hocalarımızın hazırladığı 150 bine yakın soru oluştu. İleriki dönemlerde inanıyorum ki hatırı sayılır bir soru bankasına ulaşmış olacağız." dedi.

"Mekansız üniversite" uygulamasına ışık tutuyor

Karakaya, sistemin yenilenebildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitimde mevcut programlara denk, açık kodla aldığımız bağlantı sistemimiz tamamen yerli ve millidir. Bütün bilgilerimiz kendi sunucularımızda depolanır. Öğrenci istediğinde dersini tekrar edebilir, verilen ödevler öğrenci adresine aktarılabilir. Yani profesyonel bir öğrenci işlerinde ne yapılabiliyorsa bu sistem üzerinden yapılabilir. Şu anda, kendi sunucularımızla aynı anda 20 bin öğrenciye ders yapabilecek, o dersi kaydedebilecek kapasitede bir sistem. Bunun, 'mekansız üniversite' anlayışını hazırlayacak bir sistem olduğunu söylemek gerekiyor."

Bu sistemin patentini almayı hedeflediklerini belirten Karakaya, "Faydalı bir eğitim sistemi olarak kalite tescilini yakın zamanda alarak Türkiye'de bütün üniversitelere o tescili gönderip böyle bir programı kullanmaları için de davet edeceğiz. Şu anda tanıtım filmlerini çekiyoruz, tamamlayınca rektörlerimizle paylaşacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kırşehir YEDAM'da bağımlı bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor Kırşehir YEDAM'da bağımlı bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor Üniversiteli Dağcılar Kızlar Sivrisi'ne tırmandı Üniversiteli Dağcılar Kızlar Sivrisi'ne tırmandı

Üniversite, Kırşehir, Patent, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mekansız üniversite'ye zemin hazırlayan yazılım patent yolunda - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
11:05 ABD'de anket yapıldı! "Trump olsa farklı olurdu" görüşü yüzde 62'lik oranla Biden'i solladı
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:17:00. #1.13#
SON DAKİKA: "Mekansız üniversite"ye zemin hazırlayan yazılım patent yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement