Meke Gölü'nde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Karapınar Belediyesi ekipleri Meke Gölü ve çevresinde temizlik yaptı.

Meke Gölü ve çevresinin daha temiz ve güzel bir görüntüye kavuşması için temizlik işçileri, göl çevresine atılan şişeler, kağıt ve diğer atıkları çuvallarla toplandı.

Yetkililer, Meke Göl'üne ziyaret gelenlerin çevre kirliğine yol açmamasını gerektiğini belirterek, "Gölü çok sayıda ziyaretçi görmek için geliyor. Ancak bıraktıkları atıklar başka ziyaretçiler açısından ve çevre duyarlılığı açısından hoş görüntüler olmuyor. Gölü ve çevremizi temiz tutmak için hepimize görev düşüyor." dedi.