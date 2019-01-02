Son Dakika Haberleri: Meke Gölü'nde Kar Güzelliği

Meke Gölü'nde Kar Güzelliği

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, son kar yağışları sonrasında beyaza büründü.

Meke Gölü'nde Kar Güzelliği, System.String[]
Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, son kar yağışları sonrasında beyaza büründü.

Beyaz örtüsü ile güzel manzaraların oluştuğu gölü, çok sayıda kişi ziyaret ediyor.

"Dünyanın nazar boncuğu" olarak da nitelenen Meke Gölü'nde kar yağışı sonrası ortaya çıkan muhteşem görüntüler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Soğuk havaya rağmen gölü ziyarete gelenler, gölün kar örtüsü altındaki görüntüsünü fotoğraf karelerine aktarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Karapınar, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu

70 Milyonluk Bileti Satan Seyyar Satıcı: İnşallah Beni Unutmaz Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:54:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meke Gölü'nde Kar Güzelliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]