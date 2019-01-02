Meke Gölü'nde Kar Güzelliği
1 saat önce
Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, son kar yağışları sonrasında beyaza büründü.
Konya
'nın Karapınar
ilçesindeki Meke Gölü, son kar yağışları sonrasında beyaza büründü.
Beyaz örtüsü ile güzel manzaraların oluştuğu gölü, çok sayıda kişi ziyaret ediyor.
"Dünyanın nazar boncuğu" olarak da nitelenen Meke Gölü'nde kar yağışı sonrası ortaya çıkan muhteşem görüntüler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Soğuk havaya rağmen gölü ziyarete gelenler, gölün kar örtüsü altındaki görüntüsünü fotoğraf karelerine aktarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:12 Kaynak: AA
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