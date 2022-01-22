Meke Gölü'nde kar güzelliği - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Krater Gölü, bölgedeki yoğun kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Vatandaşlar da göle akın ederek ilk kar yağışının tadını çıkardı. Göl kenarında yürüyüş yapanların yanında fotoğraf meraklıları da bu güzel görüntüleri kaçırmadı.

Gölü ziyaret gelenler, çay demleyip keyifli anlar yaşadı.

Gölü ziyarete gelen Selim Taşdemir, "Göl, kar ile başka bir güzel oldu. Hem stres attık hem de keyifli dakikalar yaşadık. Bu harika görüntüyü kaçırmadığımız için mutluyum." ifadesini kullandı.