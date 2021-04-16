Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu - Son Dakika

Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu

16.04.2021 10:11
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu, System.String[]

?KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen, iki evreli volkanik patlamanın ürünü Meke Gölü'nde su kalmadı.

?KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen, iki evreli volkanik patlamanın ürünü Meke Gölü'nde su kalmadı. Haritadan silinme noktasına gelen göl, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi, yer altı suyu veya Acı Göl'den yıllık 2,5 milyon metreküp su aktarılarak kurtarılacak.

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip. Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu. Şu an haritadan silinme noktasına gelen gölü, yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında göle yıllık 2,5 milyon metreküp su taşınarak, 1 metre yüksekliğinde su seviyesine ulaştırılıp, eski görünüme kavuşturulması planlanıyor.

'MEKE, ÖNEMLİ JEOLOJİK MİRAS ALANLARINDAN'Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü'nün hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli jeolojik miras alanlarından olduğunu, göl kuruduğu için artık 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak nitelendirilen görünümünün kalmadığını belirterek, şunları söyledi: "İki evreli volkanik patlamayla oluşmuş ve o görmeye alışkın olduğumuz 'nazar boncuğu' görünümü maalesef şu an mevcut değil. O nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız proje başlatmaya karar verdi. Ocak ayı başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nde konuyla ilgili birçok uzman kurumun katılımıyla Konya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi'miz de dahil bir toplantı gerçekleştirildi. Meke'nin, şu an mevcut kuraklık ve aşırı kontrolsüz yer altı suyu kullanım şartları altında doğal yollardan geri gelemeyeceği ön görüldü. Bundan sonra bölgedeki gerek yer altı suyu üretim kuyularından gerek Acı Göl'den gerek Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden sular alınarak Meke Gölü'ne takviyesiyle ilgili fizibilite çalışmasına karar verildi."Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Prof. Dr. Arık, "Biz bu bölgedeki farklı alternatifleri değerlendirdik. Karapınar bölgesinde Meke'ye yakın alanlarda yer altı suyu varlığını, buradaki hidrojeolojik çalışmalarla birlikte ne kadar suya ihtiyaç olduğunu, nasıl bir hat gerektiğini, Acı Göl'den su alınması durumunda Acı Göl'e verebileceği olası etkileri belirledik. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden, Meke Gölü'ne kadar bölgedeki kayaların litolojik özellikleri, geçilebilecek birimlerin sertlikleri, buralardaki suyun taşınmasıyla ilgili ishale hattının güzergahının jeolojik özelliklerini ortaya koyduk" diye konuştu. ÇEVRESEL ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. Arık, Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden oluşan ekibin de arıtılmış atık su tesisinden alınacak suyun bölgedeki ekosisteme etkilerini araştırdıklarını kaydetti. Arık, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız buradaki ekosistem kimyasal bir sorun oluşturabilir mi, oradaki canlılar için bir etkisi olur mu, atık su arıtma tesisinden çıkacak suya ilave iyileştirme gerekiyor mu; anlamında Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'ndeki hocalarımıza da görev verdi. Şu an da bu projeleri birleştirerek çalışmalarımız yürüyor. Esasen biz jeolojik teknik değerlendirmeleri yaptık, şu an çevresel etkileriyle ilgili çalışmalar yürüyor. Bu yılın ortalarında veya bu yılın ortasından sonra Meke Gölü'ne su transferi için gerçekçi projelerin ortaya konduğunu göreceğiz" dedi. 2,5 MİLYON METREKÜP SU TAŞINACAKMeke Gölü'nün mevcut durumuna çok fazla müdahale edilmeden bu çalışmaların yapılması gerektiği için titizlikle davranıldığını kaydeden Prof. Dr. Arık, şöyle konuştu: "Meke Gölü'nün göl tabanında volkanik cürufların oluştuğu bir bölge var. Bu bölgede suyun süzülmesi oldukça yüksek. Yapmış olduğumuz gözlemlere göre yüzde 50'liler seviyesinde geçirimlilik söz konusu. Ayrıca bölgede buharlaşma yüksek. Bölgedeki jeolojik çalışmalardan ve meteorolojik gözlemlerden yıl boyunca yüzde 94'lere ulaşan buharlaşmanın olduğunu belirledik. Meke Gölü'nün göl alanı yaklaşık 500 bin metreküp suyla dolabilecek durumda. Bu suyun uzun süreli yıl boyuncu muhafaza edilmesi, süzülme ve buharlaşmada kaybedilecek suyu da hesaplayarak yıllık 2,5 milyon metreküplük su takviyesiyle ortalama 1 metre su yüksekliğinde sulu görünüme kavuşacağını düşünüyoruz."


Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu
Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu

Meke Gölü, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor

Son Dakika Haberleri
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
10:13 Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı
10:06 Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı
09:58 Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
09:49 Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı: Ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmayacak
09:42 İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti
09:33 Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu         
10:24
Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı         
10:07
Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum         
09:58
Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı         
09:34
Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası         
08:44
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı         
05:18
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir         
21:45
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi         
15:59
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 10:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meke Gölü'nü kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei