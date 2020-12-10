Mekke'de korkutan görüntü! Binlerce çekirge kenti istila etti

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

ÇEKİRGELER GEÇEN YIL DA MEKKE'Yİ BASMIŞTI

Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.