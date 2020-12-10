Mekke'de korkutan görüntü! Binlerce çekirge kenti istila etti - Son Dakika

Mekke'de korkutan görüntü! Binlerce çekirge kenti istila etti

10.12.2020 00:39

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrini çekirge sürüleri istila etti. Bazı Mekke sakinleri, çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkililere gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulundu.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

ÇEKİRGELER GEÇEN YIL DA MEKKE'Yİ BASMIŞTI

Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.

Mekke'de korkutan görüntü! Binlerce çekirge kenti istila etti

Suudi Arabistan, Mekke, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mekke'de korkutan görüntü! Binlerce çekirge kenti istila etti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

PSG Başkanı Nasır el-Halifi, ırkçı ifadelere maruz kalan Webo'ya özel forma yaptırdı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan Demokrat Parti'ye geçme sinyali Başakşehirli Mehmet Topal, PSG maçı sonrası Rumenlere ateş püskürdü Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
00:04
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor         
23:53
Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var         
23:45
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir         
23:13
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak         
23:09
Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Rus lider Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı         
22:17
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı         
21:56
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 00:48:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mekke'de korkutan görüntü! Binlerce çekirge kenti istila etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei