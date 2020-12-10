Mekke'de korkutan görüntü! Binlerce çekirge kenti istila etti
10.12.2020 00:39
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrini çekirge sürüleri istila etti. Bazı Mekke sakinleri, çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkililere gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulundu.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.
ÇEKİRGELER GEÇEN YIL DA MEKKE'Yİ BASMIŞTI
Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.
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