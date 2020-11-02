Son dakika haber! Mekke'de şiddetli yağış sele neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Mekke'de şiddetli yağış sele neden oldu
02.11.2020 21:44
Son dakika haber: Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde meydana gelen şiddetli yağış sele ve taşkınlara neden oldu.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde meydana gelen şiddetli yağış sele ve taşkınlara neden oldu.
Mekke'de meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok bölgede sel ve taşkınlar meydana geldi. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar yağmurların neden olduğu ani sellere karşı azami önlem almaları konusunda uyarıldı. Müdürlük, ayrıca vatandaşlara alçak yerlerden ve elektrik akımını ileten metal cisimlerle temastan kaçınmaları uyarısında bulundu. - MEKKE
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