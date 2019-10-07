Son Dakika Haberleri: Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Son Dakika Güncel Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

6 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Mekke'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.


Mekke'de sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında çakan şimşekler Mekke-i Mükerreme semalarını aydınlattı. Kabe'de umre görevini yerine getiren Müslümanlar yağmurun yağmasıyla birlikte büyük sevinç yaşarken, akşam ve yatsı namazları yağmur altında kılındı.


Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, bugün Mekke sakinlerine önümüzdeki saatlerde şiddetli yağışlara karşı önlem almaları uyarısında bulundu. - MEKKE

Suudi Arabistan, Mekke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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