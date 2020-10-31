Mekke'de sürücünün kontrolü kaybettiği otomobil Harem-i Şerif'in duvarına çarptı - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kullandığı otomobil, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın duvarına çarptı.

Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan ed-Dusari, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Yüksek hızla giden bir aracın kontrolünü kaybederek Mescid-i Haram'ın güney duvarına çarptığını" aktaran Dusari, kazada ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Dusari, "anormal" durumdaki sürücünün gözaltına alındığını ve yetkililerin olayı araştırdığını bildirdi.