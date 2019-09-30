Mekke'de yağmur bereketi

Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.



Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Müslümanlar yağmur bereketiyle karşılaştı. Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a akın ederek Kabe'yi yağmur altında tavaf etti. Yerel basındaki haberlere göre, yağmur Mekke, Medine, Asir, Cezan ve El Baha bölgelerinde cuma gününe kadar devam edecek. - MEKKE