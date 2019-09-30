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Mekke'de yağmur bereketi

1 saat önce

Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.

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Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.


Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Müslümanlar yağmur bereketiyle karşılaştı. Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a akın ederek Kabe'yi yağmur altında tavaf etti. Yerel basındaki haberlere göre, yağmur Mekke, Medine, Asir, Cezan ve El Baha bölgelerinde cuma gününe kadar devam edecek. - MEKKE

Suudi Arabistan, Mekke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
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