Mekke'de yağmur bereketi
1 saat önce
Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Müslümanlar yağmur bereketiyle karşılaştı. Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a akın ederek Kabe'yi yağmur altında tavaf etti. Yerel basındaki haberlere göre, yağmur Mekke, Medine, Asir, Cezan ve El Baha bölgelerinde cuma gününe kadar devam edecek. - MEKKE
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