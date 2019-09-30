- Mekke'de yağmur bereketi- Kabe'yi yağmur altında tavaf ettiler
1 saat önce
- Mekke'de yağmur bereketi Kabe'yi yağmur altında tavaf ettilerMEKKE - Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
- Mekke'de yağmur bereketi
Kabe'yi yağmur altında tavaf ettiler
MEKKE - Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Müslümanlar yağmur bereketiyle karşılaştı. Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a akın ederek Kabe'yi yağmur altında tavaf etti. Yerel basındaki haberlere göre, yağmur Mekke, Medine, Asir, Cezan ve El Baha bölgelerinde cuma gününe kadar devam edecek.
Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah İBB'den deprem toplantısı açıklaması: İmamoğlu hedef gösteriliyor Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı Yargıtay'dan FETÖ kriterleri: Dijitürk iptali, himmet ve gazete aboneliği örgüt üyeliği sayılmayacak