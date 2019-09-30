Son Dakika Haberleri: - Mekke'de yağmur bereketi- Kabe'yi yağmur altında tavaf ettiler
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- Mekke'de yağmur bereketi- Kabe'yi yağmur altında tavaf ettiler

1 saat önce

- Mekke'de yağmur bereketi Kabe'yi yağmur altında tavaf ettilerMEKKE - Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.

- Mekke'de yağmur bereketi

Kabe'yi yağmur altında tavaf ettiler

MEKKE - Mekke'de Müslümanlar, Kabe'yi yağmur altında tavaf etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Müslümanlar yağmur bereketiyle karşılaştı. Umre ibadeti için Mekke'de bulunan Müslümanlar yağan yağmurla birlikte Mescid-i Haram'a akın ederek Kabe'yi yağmur altında tavaf etti. Yerel basındaki haberlere göre, yağmur Mekke, Medine, Asir, Cezan ve El Baha bölgelerinde cuma gününe kadar devam edecek.

- Mekke'de yağmur bereketi- Kabe'yi yağmur altında tavaf ettiler

Mekke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:27 Kaynak: İHA
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