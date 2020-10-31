Mekke'deki Ulu Cami'nin avlusuna arabayla daldı - Son Dakika

Mekke'deki Ulu Cami'nin avlusuna arabayla daldı
31.10.2020 03:04
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi aracı ile Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a daldı.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi aracı ile Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram'a daldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda hac için Mescid-i Haram'da hacıların ibadet gerçekleştirdiği sırada bir aracın Ulu Cami'ye aniden girdiğini ve çarpma etkisiyle caminin kapısının kırıldığını duyurdu. Bakanlık, olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığını söz konusu kişinin akli dengesinin bozuk olduğunu açıkladı. Araçla camiye dalan kişinin kimliği hakkında açıklama yapılmadı.
Son Dakika Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak