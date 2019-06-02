Son Dakika Haberleri: Mekke-i Mükerreme'de Kadir Gecesi 3 milyon litre zemzem tüketildi
Son Dakika Güncel Haber

Mekke-i Mükerreme'de Kadir Gecesi 3 milyon litre zemzem tüketildi

56 dakika önce

Müslümanların kutsal kenti Mekke'deki Haremi Şerif'te ramazanın 27'inci gecesi olan Kadir Gecesi, yaklaşık 3 milyon litre zemzem suyu tüketildiği belirtildi.

Mekke-i Mükerreme'de Kadir Gecesi 3 milyon litre zemzem tüketildi, System.String[]
Müslümanların kutsal kenti Mekke'deki Haremi Şerif'te ramazanın 27'inci gecesi olan Kadir Gecesi, yaklaşık 3 milyon litre zemzem suyu tüketildiği belirtildi.
Mekke'deki Zemzem İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Haremi Şerif'te bulunan umreci ve ziyaretçiler Kadir Gecesi 2 milyon 833 bin litre zemzem suyu tüketti.
Açıklamada, Mescidi Haram'da 26 bin 634 zemzem termosu yerleştirildiği ve 7 milyon plastik bardak kullanıldığı kaydedildi.
Kabe'nin olduğu Mescidi Haram'da teravih ve ardından cemaatle kılınan teheccüt namazına yaklaşık iki milyon kişinin katıldığı vurgulandı.
Müslümanlar tarafından Haremi Şerif'in içindeki zemzem kuyusundan çıkan suyun kutsal olduğuna inanılıyor. Bu su hakkında Hazreti Muhammed'in (S.A.V) zemzemin yeryüzünün en hayırlı suyu olduğunu ve içildiği niyete göre fayda verdiğini söylediği rivayet ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:50 Kaynak: AA
Kadir Gecesi, Mekke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nden Bakan Soylu'ya yanıt: Dün dündür, bugün bugündür Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı Motosikletli saldırganlar, fırının önünde bekleyen kadına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 02:46:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mekke-i Mükerreme'de Kadir Gecesi 3 milyon litre zemzem tüketildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]