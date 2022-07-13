Mekke Kentine Gelen Hacı Adaylarının Sayısı 900 Bine Yaklaştı - Son Dakika
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Mekke Kentine Gelen Hacı Adaylarının Sayısı 900 Bine Yaklaştı

13.07.2022 12:40
Mekke Kentine Gelen Hacı Adaylarının Sayısı 900 Bine Yaklaştı

MEKKE, 13 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Hac mevsiminde işleyen Mekke hafif raylı treni görülüyor, 12 Temmuz 2022. Suudi Arabistan Pazartesi günü, mevcut Hac mevsiminin başarılı ve güvenli geçtiğini açıkladı.

MEKKE, 13 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Hac mevsiminde işleyen Mekke hafif raylı treni görülüyor, 12 Temmuz 2022. Suudi Arabistan Pazartesi günü, mevcut Hac mevsiminin başarılı ve güvenli geçtiğini açıkladı. Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun Cuma günü açıkladığı rakamlara göre mevcut Hac mevsiminde Mekke'ye gelen hacıların toplam sayısı 899.353'e ulaştı. Bunların 779.919'u yabancı, 119.434'ü ise yerli hacılardan oluşuyor. (Fotoğraf: Han Xiaolin/CRCC/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Mekke, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke Kentine Gelen Hacı Adaylarının Sayısı 900 Bine Yaklaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Mekke Kentine Gelen Hacı Adaylarının Sayısı 900 Bine Yaklaştı - Son Dakika
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